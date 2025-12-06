«Людолов скончался от кровопотери»: избитый украинец убил военкома

Во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать.
В частности, о случае рассказал Telegram-канал «Северный ветер».
«В ходе мероприятий по отлову пушечного мяса сотрудник ТЦК получил ножевое ранение и порцию из перцового баллончика. По прибытии в больницу людолов скончался от кровопотери», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, фигурантом является 30-летний украинец, он говорит, что не жалеет о своих действиях. По словам мужчины, его избивали несколько сотрудников ТЦК.
По предварительной информации, он не был в розыске, но при этом не имел отсрочки от мобилизации в Вооружённые силы Украины.
«Меня остановили для проверки документов, я их предоставил. Ждал адвоката. Приехал бус, открылись двери и сразу я получил в лицо, меня забрызгали баллончиком, меня четверо или трое сотрудников в форме бьют», — сказал мужчина правоохранителям.
Украинцы в соцсетях потребовали выдать ему звание «Герой Украины». Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что убегающий от сотрудников военкомата украинец сбил шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию.