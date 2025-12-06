Ричмонд
Движение на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе восстановлено

Участок трассы с 1198 по 1260 километр был временно ограничен для проезда транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Участок трассы Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе вновь открыт для движения транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— На участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» с 1198-го по 1260-й километр было временно ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта. По информации на 10:18 утра 6 декабря, движение восстановлено, — говориться в сообщении.

Ограничение было введено в связи с проведением профилактических работ по обеспечению безопасного проезда на указанном участке.