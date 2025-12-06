Операторы беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины при попытке установить флаг в зоне проведения спецоперации. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщило РИА Новости.
— Один из украинских бойцов имел при себе флаг Украины. Это позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой, — рассказал оператор с позывным «Хруст».
По его словам, на фоне неудач украинской армии на поле боя Вооруженные силы РФ фиксируют рост информационных провокаций. Военный сообщил, что этим активно занимаются украинские штурмовые подразделения, передает агентство.
Разведчик Вооруженных сил России Мустафа Гагиев пнул в опорный пункт ВСУ гранату, брошенную в него вражеским бойцом. Об этом 5 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел во время освобождения Красноармейска. Американская граната наподобие Ф1 ударилась о его ногу.
До этого другой российский военный, находясь в окопе, сбил дрон с помощью рюкзака и спас свою жизнь и жизнь нескольких товарищей. Расстояние между БПЛА и бойцом было менее метра.