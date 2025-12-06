Долина не уточнила, когда вернет деньги за квартиру покупательнице

Конфликт вокруг квартиры возник после того, как в 2024 году. Тогда Долина призналась, что стала жертвой телефонных мошенников, которые в течение четырех месяцев убедили ее продать квартиру и перевести деньги на «безопасные счета». В общей сложности она отправила им более 300 млн рублей и продала жилье в Хамовниках айтишнице Полине Лурье. В марте 2025 года суд аннулировал сделку и вернул право собственности певице. В итоге Лурье, купившая жилье, осталась без собственности и без денег. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание по делу пройдет 16 декабря.