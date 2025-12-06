Лариса Долина сделала неожиданное заявление после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина заявила, что вернет Полине Лурье деньги за квартиру.
«Полина Александровна, я еще раз заверяю, что верну вам все деньги в полном объеме. Это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы, также как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — заявила Долина в эфире программы «Пусть говорят».
Как известно, в конце марта суд удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже квартиры, за которую Полина Лурье заплатила 112 млн рублей, недействительной.
В результате судебного решения, Лурье осталась без квартиры и без денег. Основанием для этого послужили показания Долиной о том, что она стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру и перечислить им сумму.
По словам самой Долиной, летом 2024 года ее обманули аферисты. Они якобы убедили ее провести фиктивную продажу элитной квартиры в Хамовниках стоимостью свыше 138 млн рублей. Злоумышленники обещали сохранить жилье в собственности и обезопасить средства.
Сделка была признана недействительной решением суда в марте 2025 года на том основании, что Долина стала жертвой мошенников. Квартира вернулась к певице, а иск о выселении не был удовлетворен. Позже кассационный суд подтвердил законность решения.
Так появилась нашумевшая фраза «Эффект Долиной», для которой даже создали отдельную страницу в интернете. Выражение означает ситуацию, когда продавец, получив деньги по договору купли-продажи, впоследствии обращается в суд с заявлением о своей недееспособности на момент сделки по причине «воздействия мошенников».
Тогда же депутаты Госдумы сообщили, что инцидент с квартирой певицы привел к всплеску судебных дел о возврате недвижимости на подобном основании.
Долину также раскритиковали в соцсетях за то, что Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Более 90% опрошенных высказались за то, чтобы в подобных случаях квартира оставалась у покупателя, который действовал честно. Лурье обратилась в Верховный суд. Адвокат по жилищным делам Светлана Жмурки передала, что 16 декабря суд рассмотрит дело Долиной.