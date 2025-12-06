Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой спецслужб ГДР

После публикации Маска глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев поддержал предпринимателя. По его словам, европейские бюрократы фактически превратились во «врагов свободы слова» и даже «западной цивилизации», забыв о принципах, которые сами же когда-то отстаивали.