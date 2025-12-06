Ричмонд
Маск сравнил действия ЕС в отношении соцсети X с работой спецслужб ГДР

ЕК обязала соцсеть выплатить 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал действия европейских властей в отношении его платформы X*, сравнив их с методами госбезопасности ГДР — «Штази».

Поводом для его заявления стал внушительный штраф: ранее представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что ЕК обязала соцсеть выплатить 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о цифровых услугах.

Комментируя ситуацию, Маск написал, что «разбуженные комиссары Штази из ЕС скоро поймут, что такое эффект Стрейзанд», намекая на феномен, при котором попытка подавить или скрыть информацию приводит лишь к её более широкому распространению.

После публикации Маска глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев поддержал предпринимателя. По его словам, европейские бюрократы фактически превратились во «врагов свободы слова» и даже «западной цивилизации», забыв о принципах, которые сами же когда-то отстаивали.

Ранее Маск обрушился с критикой на Евросоюз, который оштрафовал принадлежащую ему соцсеть X на 120 млн евро. Предприниматель отметил, что без свободы слова Запад падет.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

