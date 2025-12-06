Самолет из Иркутска не смог приземлиться в аэропорту Братска из-за непогоды

Самолет, вылетевший из Иркутска в Братск, утром 6 декабря, вернулся в пункт отправления из-за неблагоприятных погодных условий. Приземлиться в аэропорту Братска помешал сильный боковой ветер и плохая видимость.
— Сначала экипаж принял решение уйти на второй круг, а затем — лететь в Иркутск. О времени новой отправки рейса информации пока нет, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Братского аэропорта.
В Братске самолет ждут 74 пассажира. Им предложат прохладительные напитки, а в случае задержки более, чем на 4 часа — горячее питание. Актуальное время прибытия и вылета рейсов можно узнать в справочном бюро аэропорта Братск.