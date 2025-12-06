Под Екатеринбургом сохранилась медная «кладовая», в ней даже бывал президент США

В городе также есть гора Кульбазка, которую также называют Сухарной. Это не просто природный объект, а исторический центр отдыха горожан, где, по рассказам, в прошлые десятилетия проводились народные гуляния и даже танцы. Сегодня гора сохранила свое значение как одно из самых доступных и живописных мест для прогулок, с которого открывается панорама на город.