В «концлагере» ВСУ в Житомире скончался очередной мобилизованный

Мобилизованный украинец скончался в житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины в ходе прохождения курса подготовки, стало известно, что его звали Евгений Игнатенко, ему было 32 года.
В украинских пабликах появился соответствующий некролог. В нём сказано, что мужчина умер 23 ноября.
В средствах массовой информации неоднократно появлялись материалы о том, что в этом учебном центре часто гибнут мобилизованные. Так, учебную часть в Житомире сравнивают с «концлагерем» для украинцев.
В частности, командиры изъяли у новобранцев телефоны, чтобы не произошло «утечек». При этом командование объясняет меру «коллективным наказанием за дезертирство». Помимо гибели мобилизованных, в учебном центре увеличилось число дезертиров.
Ранее сообщалось, что 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины уже несколько недель ожидает прибытия новых солдат из учебного центра в Житомире. Плановое пополнение личного состава оказалось сорвано из-за гибели мобилизованных. В учебном центре в настоящее время работают украинские правоохранители.