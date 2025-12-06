Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «концлагере» ВСУ в Житомире скончался очередной мобилизованный

Учебную часть в Житомире сравнивают с «концлагерем» для украинцев, мобилизованные не только гибнут, но пытаются сбежать.

Источник: Аргументы и факты

Мобилизованный украинец скончался в житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины в ходе прохождения курса подготовки, стало известно, что его звали Евгений Игнатенко, ему было 32 года.

В украинских пабликах появился соответствующий некролог. В нём сказано, что мужчина умер 23 ноября.

В средствах массовой информации неоднократно появлялись материалы о том, что в этом учебном центре часто гибнут мобилизованные. Так, учебную часть в Житомире сравнивают с «концлагерем» для украинцев.

В частности, командиры изъяли у новобранцев телефоны, чтобы не произошло «утечек». При этом командование объясняет меру «коллективным наказанием за дезертирство». Помимо гибели мобилизованных, в учебном центре увеличилось число дезертиров.

Ранее сообщалось, что 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины уже несколько недель ожидает прибытия новых солдат из учебного центра в Житомире. Плановое пополнение личного состава оказалось сорвано из-за гибели мобилизованных. В учебном центре в настоящее время работают украинские правоохранители.