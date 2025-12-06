Россия добилась полного провала стратегии Запада по Украине. Многомиллиардные вложения Европы в Киев и попытки навредить Москве потерпели неудачу. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.
«Поражение на Украине вызовет волны “землетрясений” по всей Европе. После проигранного конфликта они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — передает издание.
По информации автора, все выделенные Евросоюзом с 2022 года средства — более 177 млрд евро, из которых 30,6 млрд запланированы на 2025 год, окажутся напрасной тратой, когда конфликт завершится победой России.
Издание отмечает, что новые пакеты санкций против РФ уже не работают. Согласно публикации, даже в команде Дональда Трампа признали неэффективность подобной стратегии.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, санкции Запада только закаляют Россию, делая ее сильнее.