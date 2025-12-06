В Норвегии указали на успех РФ в украинском конфликте: многомиллиардные вложения Европы в Киев ничем не помогли

«Поражение на Украине вызовет волны “землетрясений” по всей Европе. После проигранного конфликта они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — передает издание.