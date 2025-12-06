«Екатерининская ассамблея-2025» собрала 175 млн рублей на благотворительность

Все вырученные средства от торгов будут направлены на благатворительность.
Пятнадцатая «Екатерининская ассамблея» собрала свыше 175 миллионов рублей на благотворительные цели. Об этом сообщили организаторы. По данным департамента информационной политики Свердловской области, средства будут направлены на поддержку 22 проектов-бенефициаров, среди которых медицинские учреждения, школы-интернаты и благотворительные фонды.
«В этом году на юбилейной 15-й “Екатерининской Ассамблее” собрано 175,8 млн рублей. Этого вновь хватит на то, чтобы реализовать все 22 заявленных проекта-благополучателей», — указано в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Среди получателей помощи названы центральная городская больница № 20, екатеринбургская школа-интернат № 10 и школа-интернат № 6, благотворительный фонд Константина Хабенского, многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», областной центр реабилитации инвалидов, а также центры социального обслуживания населения. За пятнадцатилетнюю историю проведения ассамблеи общий объем собранных средств превысил 1,055 миллиарда рублей. Подробнее о ходе торгов и победителях аукционов — узнаете из трансляции URA.RU.