«Екатерининская ассамблея-2025» собрала 175 млн рублей на благотворительность

«В этом году на юбилейной 15-й “Екатерининской Ассамблее” собрано 175,8 млн рублей. Этого вновь хватит на то, чтобы реализовать все 22 заявленных проекта-благополучателей», — указано в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.