Осужденный пожизненно националист Королев* потребовал у колонии 6,5 млн рублей

«В поданном в один из столичных судов иске Королев указывал, что условия его многолетнего содержания в колонии особого режима “Полярная сова” были нарушены», — следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В частности, он был недоволен климатом в Заполярье, условиями быта и состоянием камер. По его словам, в камерах было холодно и недостаточно света, в учреждении не было горячей воды, а туалет находился совсем рядом со спальным местом и не обеспечивал необходимой приватности.