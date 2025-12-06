Паромы на Байкале могут работать с перебоями 6 и 7 декабря

Паромные переправы МРС — остров Ольхон и Листвянка — Порт Байкал могут работать с перебоями 6 и 7 декабря. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.
— Причина — плохая погода. Работа переправ будет возобновлена в прежнем режиме при улучшении погодных условий, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали синоптики, 6 декабря на Байкале ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 10−15 м/с. Местами порывы могут достигать до 20−25 м/с. По средней части местами порывы 30−35 м/с. Температура −3,-8 градусов, местами до −10,-15 градусов.