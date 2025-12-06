Какое наказание ждет за незаконно срубленную к Новому году елку

Он уточнил, что, если нарушение совершено с использованием техники или на территории лесопарковой зоны размер административного штрафа для граждан будет составлять от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. По его словам, под действие статьи подпадает любая незаконная вырубка, в том числе если человек срубил одну ель «для себя» без разрешения. Поздняков напомнил, что законно новогодние ели можно приобрести на официальных елочных базарах и в торговых сетях, а заготовка деревьев для продажи допускается только при наличии договоров и порубочных билетов.