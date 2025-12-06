Снегопады и гололедица: какой будет погода в Башкирии в первые выходные зимы

Завтра, 7 декабря, ожидается небольшой снег, который днем в северных районах усилится до умеренного. Местами прогнозируются гололед. В южных районах существенных осадков не ожидается. Ветер сохранится западного направления умеренной силы. Ночью столбики термометров покажут 0, −5 градусов, а при прояснениях похолодает до −10 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до −4 градусов.