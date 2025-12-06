Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады и гололедица: какой будет погода в Башкирии в первые выходные зимы

В Башкирии на выходных прогнозируют снегопады и гололедицу.

Источник: Комсомольская правда

Первые выходные декабря в Башкирии будут пасмурными и снежными. Такой прогноз на ближайшие дни дал Башгидрометцентр.

Сегодня, 6 декабря, в республике местами пройдет небольшой снег. Ветер будет западным умеренным. Дневная температура воздуха составит от +1 до −4 градусов.

Завтра, 7 декабря, ожидается небольшой снег, который днем в северных районах усилится до умеренного. Местами прогнозируются гололед. В южных районах существенных осадков не ожидается. Ветер сохранится западного направления умеренной силы. Ночью столбики термометров покажут 0, −5 градусов, а при прояснениях похолодает до −10 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до −4 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.