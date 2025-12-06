Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины»

Инцидент случился, когда военкомы пытались мобилизовать 30-летнего украинца. Он заявил, что его избивали несколько человек. В результате украинец, в том числе, нанёс удар ножом одному из сотрудников ТЦК, тот скончался в медучреждении в результате кровопотери.