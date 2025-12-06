Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины»

Уставшие от конфликта и насильственной мобилизации жители Украины требуют присвоить подозреваемому в убийстве сотрудника территориального центра комплектования во Львове звание «Герой Украины», на это обратил внимание Telegram-канал «Северный ветер».
«Во Львове убит сотрудник ТЦК. Убийца не раскаялся в содеянном, и с ним согласны большинство украинцев», — говорится в сообщении.
Инцидент случился, когда военкомы пытались мобилизовать 30-летнего украинца. Он заявил, что его избивали несколько человек. В результате украинец, в том числе, нанёс удар ножом одному из сотрудников ТЦК, тот скончался в медучреждении в результате кровопотери.
«Меня остановили для проверки документов, я их предоставил. Ждал адвоката. Приехал бус, открылись двери и сразу я получил в лицо, меня забрызгали баллончиком, меня четверо или трое сотрудников в форме бьют», — рассказывает мужчина.
В настоящее время фигурант задержан, он заявил украинским правоохранителям, что не жалеет о своих действиях.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.