В субботу днем в Ростове потеплеет до +7 градусов

В субботу, 6 декабря, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается до +7 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями преимущественно без осадков, — рассказали специалисты. — Ветер будет дуть восточный и северо-восточный. Днем температура воздуха поднимется до +5 — +7 градусов.
В Ростовской области, по прогнозу, небо также затянет облаками. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом.
— Северо-восточный и восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется от 0 до +5 градусов, по югу — до +7.
