В Хабаровске жители микрорайона Горького получили проводной интернет

Развитие услуг связи в регионе ведётся не только через федеральные и региональные проекты, но и решает локальные проблемы жителей. Минцифры края совместно с администрациями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и бизнес-сообществами работает над созданием Wi-Fi зон в публичных местах.