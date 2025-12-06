В Хабаровске жители микрорайона Горького получили проводной интернет

В Хабаровске жители микрорайона посёлка им. Горького получили доступ к проводному интернету после коллективного обращения в Минцифры Хабаровского края, — сообщает телеграм-канал Минцифры края.
В этом районе действуют ограничения мобильной связи, введённые для защиты населения и критически важной инфраструктуры.
«Ограничения касаются всех операторов мобильной связи, но не затрагивают проводной интернет. Жители собрали коллективную заявку и попросили помочь найти провайдера для подключения», — уточнили в министерстве. В результате одна из телеком-компаний провела интернет в 39 жилых домах частного сектора.
Развитие услуг связи в регионе ведётся не только через федеральные и региональные проекты, но и решает локальные проблемы жителей. Минцифры края совместно с администрациями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и бизнес-сообществами работает над созданием Wi-Fi зон в публичных местах.
Кроме того, телеком-операторы самостоятельно реализуют множество проектов: в прошлом году они провели более 300 мероприятий по строительству и модернизации базовых станций, что повышает качество связи в населённых пунктах края.