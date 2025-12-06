Люксовый рейтинг: перечислены самые дорогие машины, которыми владеют жители Башкирии

В УФНС по Башкирии специально по запросу «КП-Уфа» назвали самые дорогие автомобили, за которые жители республики заплатили транспортный налог. Поскольку срок уплаты имущественных налогов и налога на транспорт до 1 декабря, то в Налоговой службе отдельно отметили, что рейтинг самых дорогих машин составлялся, исходя из сумм, которые владельцы элитных авто должны уплатить за этот год.