Люксовый рейтинг: перечислены самые дорогие машины, которыми владеют жители Башкирии

В УФНС по Башкирии специально по запросу «КП-Уфа» назвали самые дорогие автомобили, за которые жители республики заплатили транспортный налог. Поскольку срок уплаты имущественных налогов и налога на транспорт до 1 декабря, то в Налоговой службе отдельно отметили, что рейтинг самых дорогих машин составлялся, исходя из сумм, которые владельцы элитных авто должны уплатить за этот год.
Самый высокий налог на транспорт за 2025 год заплатит владелец Lamborgini Huracan — почти 288 тысяч рублей. Второе место в этом люксовом рейтинге занял владелец Bentley Bentayga — ему нужно будет заплатить транспортный налог на сумму 286 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров владелец Rolls-Royce Wraith, который за 2025 год должен уплатить транспортный налог на сумму 284 тысячи рублей.
— В ТОП-5 самых дорогих автомобилей по сумме транспортного налога в 2025 году также входят MERCEDES-BENZ GLS-CLASS с суммой налога 275 тысяч рублей и MERCEDES-BENZ GLS-CLASS с суммой налога 267 тысяч рублей, — рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе УФНС по Башкирии.
