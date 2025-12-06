Ричмонд
Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов. О ситуации с водными запасами в водохранилищах полуострова в ноябре, рассказали в эфире радио «Спутник в Крыму» директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Источник: РИА "Новости"

К сожалению, тенденции, которые были в этом году, сохраняются. То есть на вчерашний день фактическое наполнение водохранилища естественного стока составило 84 миллиона кубов и уменьшилось практически на 3 миллиона за этот месяц.

Илья Николенко
заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор

Ученый пояснил, что по всем показателям Крым подходит к маловодному периоду.

«Если рассмотреть этот год, начиная с мая… фактический объем наполнения водохранилищ регулярно снижался», — обозначил он.

Анатолий Копачевский дополнил, что по сравнению с ноябрем прошлого года в Партизанское водохранилище приток был больше.

«Он составил за ноябрь в этом году — 588 тысяч кубов. В Симферопольское водохранилище — 1 миллион 71 тысяча, в Аянское водохранилище поступило чуть-чуть меньше. Но если смотреть тенденцию уже годовую, то по сумме притоков в эти три водохранилища в этом году поступило с января по ноябрь включительно — 29 миллионов 900 тысяч кубов воды. А в прошлом году за этот же период — 73 миллиона», — пояснил он.

Фактически, отмечает специалист, сейчас период напряженности только наступил, потому что благодаря предыдущим годам у нас были накопления порядка 10 миллионов кубов в трех водохранилищах. И мы в этом году уже достаточно хорошо их используем.

«Если будут сохраняться тенденции этого года, мы можем ожидать, что 2026 и 2027 годы могут быть весьма и весьма засушливыми, тут может возникать достаточно большое напряжение», — предупредил Копачевский.

Однако, отметил он, в этом году Симферополь и Симферопольский район пользуются водой из подземных источников, которые были введены в эксплуатацию за период с 2018 по 2022 год, в весьма больших объемах.

«Мы взяли оттуда уже порядка 16 миллионов кубов. Это — большое подспорье … Благодаря вот этим объемам ситуация с водоснабжением стабилизируется», — заметил эксперт.

По его информации, в Симферопольском водохранилище еще достаточно большие объемы воды и благодаря этому проблем на ближайший год с водоснабжением в столице не ожидается. В Партизанском водохранилище воды хватит еще на 4−5 месяцев, в Аянском — до полугода.

Сейчас все напряженно следят за ситуацией в Алуштинском регионе, где введены графики потребления воды для населения, отметил он.

Там объемы воды очень небольшие — около 2,5 миллионов в водохранилище. Но все-таки надо смотреть на этот вопрос немножко шире — у нас есть местные источники, которые в зимний период начинают, как правило, работать. И благодаря этому ситуация может несколько стабилизироваться.

Анатолий Копачевский
директор научно-производственной фирмы «Водные технологии»