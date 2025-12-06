Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются

«Он составил за ноябрь в этом году — 588 тысяч кубов. В Симферопольское водохранилище — 1 миллион 71 тысяча, в Аянское водохранилище поступило чуть-чуть меньше. Но если смотреть тенденцию уже годовую, то по сумме притоков в эти три водохранилища в этом году поступило с января по ноябрь включительно — 29 миллионов 900 тысяч кубов воды. А в прошлом году за этот же период — 73 миллиона», — пояснил он.