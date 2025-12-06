Ричмонд
Надземное кольцо Ташкентского метро полностью отказывается от касс и переходит на инфокиоски

Vaib.uz (Узбекистан. 6 декабря). В столичной подземке продолжается переход на современные цифровые технологии. С 9 декабря на всех 14 станциях Надземной кольцевой линии (от «Технопарка» до «Кипчака»), а также на крупных станциях пересадок «Пахтакор» и «Алишер Навои» больше не будет работать привычных билетных касс — теперь их полностью заменят инфокиоски с выдачей QR-билетов.

Источник: Vaib.Uz

Это решение принято для повышения прозрачности платежей, улучшения качества обслуживания пассажиров и стимулирования электронных расчётов. В новых инфокиосках купить билет можно буквально за пару кликов. Все операции занимают считанные секунды, что особенно важно в часы пик.

Билеты выдаются в виде QR-кода, который можно сохранить на мобильном телефоне или распечатать на обычном чеке. Это удобно, современно и полностью безопасно: все платежи становятся прозрачными, а оборот наличных средств сокращается до минимума.

Ташкентский метрополитен рассчитывает, что новая система сделает поездки ещё комфортнее и позволит быстро внедрять передовые технологии обслуживания в масштабах всего города.