Надземное кольцо Ташкентского метро полностью отказывается от касс и переходит на инфокиоски

Это решение принято для повышения прозрачности платежей, улучшения качества обслуживания пассажиров и стимулирования электронных расчётов. В новых инфокиосках купить билет можно буквально за пару кликов. Все операции занимают считанные секунды, что особенно важно в часы пик.
Билеты выдаются в виде QR-кода, который можно сохранить на мобильном телефоне или распечатать на обычном чеке. Это удобно, современно и полностью безопасно: все платежи становятся прозрачными, а оборот наличных средств сокращается до минимума.
Ташкентский метрополитен рассчитывает, что новая система сделает поездки ещё комфортнее и позволит быстро внедрять передовые технологии обслуживания в масштабах всего города.