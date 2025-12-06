Надземное кольцо Ташкентского метро полностью отказывается от касс и переходит на инфокиоски

Vaib.uz (Узбекистан. 6 декабря). В столичной подземке продолжается переход на современные цифровые технологии. С 9 декабря на всех 14 станциях Надземной кольцевой линии (от «Технопарка» до «Кипчака»), а также на крупных станциях пересадок «Пахтакор» и «Алишер Навои» больше не будет работать привычных билетных касс — теперь их полностью заменят инфокиоски с выдачей QR-билетов.