Электробус «Генерал» проходит обкатку на омских улицах, он выйдет на маршрут № 4

Электробус «Генерал», купленный за 53 млн рублей, успешно проходит обкатку и тестирование на омских улицах. Уже известен маршрут, на который он выйдет после завершения тестирования.
Как рассказал начальник филиала «Троллейбусное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Василий Мелищук, электробус выйдет на троллейбусный маршрут № 4. Пока он будет работать там в течение месяца.
«Это позволит нам оценить его технические и эксплуатационные характеристики в условиях работы в зимнем периоде», — пояснил специалист.
Как рассказал представитель производителя, компании ООО «ПК “Транспортные системы”, главная особенность электробуса — его независимость от контактной сети.
«Данная модель электробуса может работать как обычный троллейбус на участках с контактной сетью, так и легко уходить на автономный ход, преодолевая сложные развязки или следуя по маршрутам, где прокладка контактной сети затруднена или нецелесообразна», — пояснил заместитель директора по развитию колесной техники ООО «ПК “Транспортные системы” Денис Фролов.
Запас автономного хода электробуса составляет 70—110 км. Также низкопольный электробус оснащен уникальной системой зарядки — он может работать сразу от трех источников.