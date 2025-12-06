Электробус «Генерал» проходит обкатку на омских улицах, он выйдет на маршрут № 4

«Данная модель электробуса может работать как обычный троллейбус на участках с контактной сетью, так и легко уходить на автономный ход, преодолевая сложные развязки или следуя по маршрутам, где прокладка контактной сети затруднена или нецелесообразна», — пояснил заместитель директора по развитию колесной техники ООО «ПК “Транспортные системы” Денис Фролов.