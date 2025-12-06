Более 60 новых дорожных знаков появятся в России с 1 января

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что лучше всего сдавать на водительские права летом. Он также рекомендовал обучающимся пройти курсы контраварийной подготовки. По его словам, такие занятия проводятся как летом, так и зимой.