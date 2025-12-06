Более 60 новых дорожных знаков появятся в России с 1 января

Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся в России с 1 января 2026 года. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Эксперт уточнила, что с нового года в стране начнет действовать обновленная, более современная и детализированная система дорожных знаков, учитывающая появление новых видов транспорта. Обновления затронут средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, экологические аспекты и особенности регулирования движения в сложных городских условиях.
По словам Браун, появятся как новые самостоятельные знаки — круглые, квадратные, треугольные или прямоугольные, — так и дополнительные таблички, которые используются только вместе с основными знаками. Кроме того, введут новые элементы внутри самих знаков.
— Например, дополнительные пиктограммы для знака «Платная парковка», которые считаются отдельными графическими символами, — уточнила Браун в беседе с РИА Новости.
