ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и пехоту на правом берегу Днепра

Оператор FPV-дронов с позывным Гюрза вместе со своим расчетом методично уничтожил обнаруженный пункт временной дислокации ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Днепр», ликвидировали пункт временного размещения украинских военнослужащих и узел управления беспилотниками противника, расположенные на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В процессе воздушной разведки тыловых позиций ВСУ на указанном участке местности российским разведывательным дроном были выявлены пункт управления БПЛА с коммуникационным оборудованием и пункт временной дислокации с личным составом сил киевского режима.

Как сообщили в ведомстве, оператор FPV-дрона с позывным Гюрза и его расчет последовательно уничтожили обнаруженный пункт дислокации ВСУ, используя FPV-дроны, а затем атаковали пункт управления БПЛА, разрушив антенну-передатчик.

Уничтожение целей было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ударные подразделения БПЛА 49-й армии в составе группировки «Днепр» регулярно выполняют боевые задачи, нанося удары по ключевым объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что операторы дронов сорвали ротацию ВСУ в городе Гуляйполе.

