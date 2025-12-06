ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и пехоту на правом берегу Днепра

Бойцы подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Днепр», ликвидировали пункт временного размещения украинских военнослужащих и узел управления беспилотниками противника, расположенные на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В процессе воздушной разведки тыловых позиций ВСУ на указанном участке местности российским разведывательным дроном были выявлены пункт управления БПЛА с коммуникационным оборудованием и пункт временной дислокации с личным составом сил киевского режима.
Как сообщили в ведомстве, оператор FPV-дрона с позывным Гюрза и его расчет последовательно уничтожили обнаруженный пункт дислокации ВСУ, используя FPV-дроны, а затем атаковали пункт управления БПЛА, разрушив антенну-передатчик.
Уничтожение целей было зафиксировано средствами объективного контроля.
Ударные подразделения БПЛА 49-й армии в составе группировки «Днепр» регулярно выполняют боевые задачи, нанося удары по ключевым объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что операторы дронов сорвали ротацию ВСУ в городе Гуляйполе.