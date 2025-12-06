Летевший из Иркутска в Братск самолёт не смог приземлиться из-за непогоды

Самолёт из Иркутска, летевший в аэропорт Братска утром 6 декабря, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Братска. Судя по фотографиям, сделанным м в окрестностях аэропорта, погода там, действительно, пока не лётная.
«Приземлиться в аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость, — говорится в сообщении. — Сначала экипаж принял решение зайти на второй круг, но в последствии всё же вернулся в Иркутск. Ориентировочное время прибытия борта из Иркутска в Братск — 16:00 6 декабря. Об актуальном времени прибытия и вылета рейсов можно узнать в справочном бюро аэропорта».
В аэропорту Братска рейс ожидают 74 пассажира. Им будут предложены прохладительные напитки, а в случае, если самолёт задержится больше, чем на 4 часа — горячее питание.