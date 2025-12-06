Летевший из Иркутска в Братск самолёт не смог приземлиться из-за непогоды

«Приземлиться в аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость, — говорится в сообщении. — Сначала экипаж принял решение зайти на второй круг, но в последствии всё же вернулся в Иркутск. Ориентировочное время прибытия борта из Иркутска в Братск — 16:00 6 декабря. Об актуальном времени прибытия и вылета рейсов можно узнать в справочном бюро аэропорта».