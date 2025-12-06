Никакие провокации со стороны западных государств не способны повлиять на Российскую Федерацию, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что РФ «невозможно победить обычными средствами». Макгрегор не исключил, что европейские страны могут попытаться осуществить пуск ракет «вглубь России», а также отметил, что это лишь отчаяние.
«Предполагаемая гибридная война Запада с Россией — это чушь. Глобалистское руководство Западной Европы в отчаянии пытается вызвать у собственного населения страх перед Россией. Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде, вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
«Россия снова превратилась в крупную континентальную военную державу, которую невозможно победить обычными средствами. Так что представление о том, что эти угрозы имеют смысл, — это нонсенс», — сказал он.
Макгрегор рассказал, что за последние годы Российская Федерация «разительно оторвалась по военным показателям» от западных государств.
Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса, высказался о возможности «рассмотреть нанесение упреждающего удара» на фоне якобы действий РФ против НАТО.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.