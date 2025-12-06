Ричмонд
Из квартиры французского министра Лефевра украли драгоценности на €10 тысяч

Из апартаментов французского министра-делегата Матье Лефевра были похищены ювелирные украшения общей стоимостью около €10 тысяч, сообщает Le Parisien.

Источник: Аргументы и факты

Министр-делегат по вопросам экологического перехода Матье Лефевр стал жертвой кражи: из его парижской квартиры были похищены ювелирные изделия ориентировочной стоимостью €10 тыс., сообщает Le Parisien.

По данным газеты, злоумышленники проникли в квартиру без взлома: бронированная дверь оказалась неплотно закрыта, а запасные ключи министр и его возлюбленная хранили в почтовом ящике. Из публикации следует, что похищены были только золотые украшения, тогда как важные документы преступники не тронули.

Расследование инцидента поручено парижской бригаде по борьбе с бандитизмом. Эксперты уже собрали необходимые улики, однако отсутствие признаков взлома осложняет установление причастных к преступлению.

Ранее в Орске ограбили ювелирный магазин и украли украшения на ₽1,8 млн.