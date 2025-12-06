Из квартиры французского министра Лефевра украли драгоценности на €10 тысяч

По данным газеты, злоумышленники проникли в квартиру без взлома: бронированная дверь оказалась неплотно закрыта, а запасные ключи министр и его возлюбленная хранили в почтовом ящике. Из публикации следует, что похищены были только золотые украшения, тогда как важные документы преступники не тронули.