Из квартиры французского министра Лефевра украли драгоценности на €10 тысяч

Министр-делегат по вопросам экологического перехода Матье Лефевр стал жертвой кражи: из его парижской квартиры были похищены ювелирные изделия ориентировочной стоимостью €10 тыс., сообщает Le Parisien.
По данным газеты, злоумышленники проникли в квартиру без взлома: бронированная дверь оказалась неплотно закрыта, а запасные ключи министр и его возлюбленная хранили в почтовом ящике. Из публикации следует, что похищены были только золотые украшения, тогда как важные документы преступники не тронули.
Расследование инцидента поручено парижской бригаде по борьбе с бандитизмом. Эксперты уже собрали необходимые улики, однако отсутствие признаков взлома осложняет установление причастных к преступлению.
