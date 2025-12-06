В Башкирии начались массовые проверки водителей

Как отметил Владимир Севастьянов, по всей республике пройдут масштабные проверки на дорогах. Главная задача — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, «лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом».
«Чтобы вы могли чувствовать себя спокойно за рулем, мы усилим Госавтоинспекцию приданными силами ОВД. Также для обеспечения безопасности дорожного движения будут созданы дополнительные экипажи ДПС, которые будут нести службу в самых отдаленных районах республики», — сообщил он.
Ранее Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги социальной кампании «Не рули, малай!», которая продолжалась с мая по октябрь этого года.