Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии начались массовые проверки водителей

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов анонсировал проведение в субботу и воскресенье очередных профилактических рейдов на дорогах республики.

Источник: Башинформ

Как отметил Владимир Севастьянов, по всей республике пройдут масштабные проверки на дорогах. Главная задача — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, «лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом».

«Чтобы вы могли чувствовать себя спокойно за рулем, мы усилим Госавтоинспекцию приданными силами ОВД. Также для обеспечения безопасности дорожного движения будут созданы дополнительные экипажи ДПС, которые будут нести службу в самых отдаленных районах республики», — сообщил он.

Ранее Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги социальной кампании «Не рули, малай!», которая продолжалась с мая по октябрь этого года.