В Башкирии начались массовые проверки водителей

«Чтобы вы могли чувствовать себя спокойно за рулем, мы усилим Госавтоинспекцию приданными силами ОВД. Также для обеспечения безопасности дорожного движения будут созданы дополнительные экипажи ДПС, которые будут нести службу в самых отдаленных районах республики», — сообщил он.