Силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов над регионами России

Больше всего дронов уничтожили над Рязанской областью.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь российские системы ПВО нейтрализовали 116 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Известно, что в Рязанской области были уничтожены 29 дронов, в Воронежской — 27, в Брянской — 23, а в Белгородской — 21.

Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Тверской областью, по три — над Курской и Липецкой, два — над Тамбовской, и по одному — над Тульской и Орловской областями.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки украинских БПЛА упали в нескольких районах Рязани.

Накануне сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник.

