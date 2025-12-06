Севастополь частично останется без электричества 6 и 7 декабря

6 и 7 декабря в отдельных районах Севастополя на время отключат свет.
«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в пресс-службе компании «Севастопольэнерго».
Где не будет света 6 декабря
с. Орлиное.
с 9.00 до 17.00
ул. Мазурца, 1−21,2−22;
ул. Макарова, 20-А, 8-А, 2−18;
ул. Ореховая, 20-А, 4,10−20,15,17,21;
ул. Родниковская, 2-А, 2-Б, 2,1-А, 3;
ул. Тополиная, 10,12,15-А, 11−15;
ул. Евгении Грунской, 2−14,7−11;
ул. Ореховая, 20;
пер. Форосский, 8.
с 9.00 до 12.00
ул. Степаняна, 2-А, 4/1,4/3,4/2,4/3,275,4309.
с 12.00 до 16.00
СНТ «Фрегат», 134-А, 112-А, 4−12,20,22,28,34,4,113-А, 87-А, 1,9−31;
СНТ «Незабудка», 9;
СНТ «Слип», 18−28,34,40,44−48,96,116,209-Б, 17,31,37,41,45,47,53;
СНТ «Швейник», 17/1,30−1,34/1,38/1,26/1,4/1,3/1,9/, 9/1,27/1,35/1,23/1,19/1,41,259;
СНТ «Ветерок», 71.
7 декабря
с 9.00 до 13.00
ул. Горпищенко, 47−53.
с 8:30 до 17:30
город Инкерман
ул. Раенко, 1;
ул. Толбухина, 6,8,12,16,7;
ул. Умрихина, 2,10−20,13−25;
ул. Четвертакова, 2−6,1,5.
с 13.00 до 16.00
КСП «Красный Октябрь», 927/2,927/1,615.
с 9.00 до 12.00
Где не будет света 7 декабря
с 9.00 до 13.00
с 8.30 до 17.30
с 13.00 до 16.00
