Севастополь частично останется без электричества 6 и 7 декабря

В Севастополе частично отключат свет 6 и 7 декабря.

Источник: Комсомольская правда

6 и 7 декабря в отдельных районах Севастополя на время отключат свет.

«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в пресс-службе компании «Севастопольэнерго».

Где не будет света 6 декабря

с. Орлиное.

с 9.00 до 17.00

ул. Мазурца, 1−21,2−22;

ул. Макарова, 20-А, 8-А, 2−18;

ул. Ореховая, 20-А, 4,10−20,15,17,21;

ул. Родниковская, 2-А, 2-Б, 2,1-А, 3;

ул. Тополиная, 10,12,15-А, 11−15;

ул. Евгении Грунской, 2−14,7−11;

ул. Ореховая, 20;

пер. Форосский, 8.

с 9.00 до 12.00

ул. Степаняна, 2-А, 4/1,4/3,4/2,4/3,275,4309.

с 12.00 до 16.00

СНТ «Фрегат», 134-А, 112-А, 4−12,20,22,28,34,4,113-А, 87-А, 1,9−31;

СНТ «Незабудка», 9;

СНТ «Слип», 18−28,34,40,44−48,96,116,209-Б, 17,31,37,41,45,47,53;

СНТ «Швейник», 17/1,30−1,34/1,38/1,26/1,4/1,3/1,9/, 9/1,27/1,35/1,23/1,19/1,41,259;

СНТ «Ветерок», 71.

7 декабря

с 9.00 до 13.00

ул. Горпищенко, 47−53.

с 8:30 до 17:30

город Инкерман

ул. Раенко, 1;

ул. Толбухина, 6,8,12,16,7;

ул. Умрихина, 2,10−20,13−25;

ул. Четвертакова, 2−6,1,5.

с 13.00 до 16.00

КСП «Красный Октябрь», 927/2,927/1,615.

с 9.00 до 12.00

Где не будет света 7 декабря

с 9.00 до 13.00

с 13.00 до 16.00

КСП «Красный Октябрь», 927/2,927/1,615.