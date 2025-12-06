В России появятся десятки новых дорожных знаков: известна дата нововведения

В России с 1 января 2026 появятся свыше 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщила юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Ее слова передает РИА Новости.
Браун подчеркнула, что в 2026 года в РФ планируется серьезно изменить систему дорожных знаков. В частности, сделать ее более современной и конкретизированной. Появятся знаки, ориентированные, в том числе, на новые виды транспорта. Они затронут СИМ, безопасность пешеходов, а также экологию.
«В соответствии с ГОСТ Р 52290−2024 планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398−2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — сказала юрист.
При этом она добавила, что нововведения сами по себе будут разнообразными. Появятся как самостоятельные знаки, так и новые таблички, использующиеся только в сочетании с основными знаками. Так, например, будут дополнительные пиктограммы для «Платной парковки». Ее дополнят значками «SMS», «оплата через приложение» и другими.
Немногим ранее сообщалось, что в 2026 году изменения могут затронуть и паспорта россиян. Так, в документе, вероятно, появится новая отметка. Это будет идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, который станет вноситься по желанию. По этому номеру можно будет находить все другие документы человека. В том числе водительское удостоверение, СНИЛС и даже медицинский полис.