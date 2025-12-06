В России появятся десятки новых дорожных знаков: известна дата нововведения

Немногим ранее сообщалось, что в 2026 году изменения могут затронуть и паспорта россиян. Так, в документе, вероятно, появится новая отметка. Это будет идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, который станет вноситься по желанию. По этому номеру можно будет находить все другие документы человека. В том числе водительское удостоверение, СНИЛС и даже медицинский полис.