ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Красноармейске в годы ВОВ

Экспертная комиссия УФСБ по ДНР обнародовала акты 1944 года, которые свидетельствуют о масштабных преступлениях пособников фашистов.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях пособников фашистов во времена Великой Отечественной войны, сообщает штаб обороны ДНР.

«Экспертной комиссией Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнародованы акты 1944 года, свидетельствующие о масштабных злодеяниях пособников фашистов против советских военнопленных и мирного населения», — сказано в публикации.

Отмечается, что во времена ВОВ в Красноармейском районе организовали лагеря военнопленных, где проводились пытки, истязания и убийства. В частности, в документах указано, что в селе Сергеевка фиксировались массовые казни, а всего по Сергеевскому лагерю погибли 3250 военнопленных СССР. При этом в сумме на территории Красноармейского района убили 14286 человек.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Константиновке.

