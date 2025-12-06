ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Красноармейске в годы ВОВ

ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях пособников фашистов во времена Великой Отечественной войны, сообщает штаб обороны ДНР.
«Экспертной комиссией Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнародованы акты 1944 года, свидетельствующие о масштабных злодеяниях пособников фашистов против советских военнопленных и мирного населения», — сказано в публикации.
Отмечается, что во времена ВОВ в Красноармейском районе организовали лагеря военнопленных, где проводились пытки, истязания и убийства. В частности, в документах указано, что в селе Сергеевка фиксировались массовые казни, а всего по Сергеевскому лагерю погибли 3250 военнопленных СССР. При этом в сумме на территории Красноармейского района убили 14286 человек.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Константиновке.