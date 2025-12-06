ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Красноармейске в годы ВОВ

Отмечается, что во времена ВОВ в Красноармейском районе организовали лагеря военнопленных, где проводились пытки, истязания и убийства. В частности, в документах указано, что в селе Сергеевка фиксировались массовые казни, а всего по Сергеевскому лагерю погибли 3250 военнопленных СССР. При этом в сумме на территории Красноармейского района убили 14286 человек.