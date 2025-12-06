«Доить не получилось»: футболист Мамаев снизил алименты на дочь

Футболист Павел Мамаев развелся с женой Аланой четыре года назад, однако знаменитости до сих пор продолжают спорить в суде о размере алиментов.
Спортсмен ранее подал иск к бывшей супруге, требуя вернуть 10 миллионов рублей. Он утверждал, что Алана получила эту сумму за его счет и распорядилась ею по собственному усмотрению, хотя деньги предназначались для дочери.
Так, по словам Мамаева, на переведенные 10 миллионов рублей дочери купили только куртку.
Нынешняя супруга футболиста Надежда Санько убеждена: Мамаева пользовалась статусом известного мужа и стремилась обеспечить себе безбедную жизнь за его счет, прикрываясь общей дочерью Алисой. По ее мнению, уход Павла из семьи стал для модели полной неожиданностью.
— Когда они развелись, то она решила, что все равно будет его доить, а тут не получилось. Она и дочку настраивала против, гадости про отца говорила. Я ей предлагала встретиться и разобраться, но она никогда не шла со мной на прямой контакт, только через своих подписчиков, — заявила Санько в эфире шоу «Ставка на любовь».
Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но до сих пор злится на экс-супругу. На одном из шоу он заявил, что более мерзкого человека он не встречал и даже хотел лишить бывшую жену своей фамилии, но это оказалось невозможно. «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой, можно ли считать красным флагом ужасные высказывания партнера о бывших или это нормально.