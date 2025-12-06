Ричмонд
Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Roblox

В ведомстве сообщили, что на данный момент не усматривают условий для восстановления доступа к платформе Roblox на территории России.

Источник: Аргументы и факты

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В среду РКН объявил о блокировке сервиса, указав на выявленные случаи массового и повторяющегося размещения контента, содержащего оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к противоправным насильственным действиям, а также материалы с ЛГБТ*-пропагандой.

Тогда же в ведомстве отметили, что платформой пользуются в том числе лица, совершавшие преступления против несовершеннолетних: педофилы знакомились с детьми в чатах игры, после чего контакты переносились в офлайн-режим. Отмечается, что такие эпизоды фиксировались как в США, так и в России.

В четверг ряд СМИ сообщил, что компания — владелец игры — отреагировала на блокировку и выразила готовность соблюдать требования российского законодательства.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее также сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит в Роскомнадзор письма об ограничении Roblox в РФ.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

