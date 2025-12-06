Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В среду РКН объявил о блокировке сервиса, указав на выявленные случаи массового и повторяющегося размещения контента, содержащего оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к противоправным насильственным действиям, а также материалы с ЛГБТ*-пропагандой.
Тогда же в ведомстве отметили, что платформой пользуются в том числе лица, совершавшие преступления против несовершеннолетних: педофилы знакомились с детьми в чатах игры, после чего контакты переносились в офлайн-режим. Отмечается, что такие эпизоды фиксировались как в США, так и в России.
В четверг ряд СМИ сообщил, что компания — владелец игры — отреагировала на блокировку и выразила готовность соблюдать требования российского законодательства.
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в Роскомнадзоре.
Ранее также сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит в Роскомнадзор письма об ограничении Roblox в РФ.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.