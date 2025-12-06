Ричмонд
С 1 января в России появятся более 60 новых дорожных знаков и табличек

Новые знаки будут затрагивать средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.

Источник: Аргументы и факты

С 1 января в России появятся более 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«В соответствии с ГОСТ Р 52290−2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398−2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — пояснила юрист.

Она уточнила, что с 2026 года в России начнет функционировать более усовершенствованная и детализированная система дорожных знаков, учитывающая, в том числе, появление новых видов транспортных средств. Нововведения коснутся средств индивидуальной мобильности, безопасности пешеходов, защиты окружающей среды и оптимизации дорожного движения в условиях сложной городской застройки.

Браун подчеркнула, что будут введены как отдельные знаки (различной формы — круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной), так и новые таблички с дополнительной информацией, которые всегда используются только в сочетании с основными знаками, а также обновленные графические элементы знаков.

«Например, дополнительные пиктограммы для знака “Платная парковка” (значки “оплата через приложение”, SMS и так далее), которые считаются отдельными графическими символами», — подытожила эксперт.

Ранее Минцифры предложило приравнять ряд документов на «Госуслугах» к бумажным. В их числе водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО.