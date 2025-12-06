С 1 января в России появятся более 60 новых дорожных знаков и табличек

«В соответствии с ГОСТ Р 52290−2024, планируется добавить больше 60 новых дорожных знаков и табличек. Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398−2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — пояснила юрист.