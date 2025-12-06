Выяснилось, почему часть пользователей не может войти на «Госуслуги» без Max

Россияне сообщили о внезапном требовании подключить мессенджер Max при попытке авторизации на портале «Госуслуги». Для некоторых это стало единственным доступным способом получить код подтверждения.
По данным СМИ, при входе система автоматически предлагает активировать доставку одноразовых кодов через Max, и отказаться от этого шага невозможно. Подтверждение входа осуществляется только через мессенджер.
Разработчики поясняют, что механизм работает в тестовом режиме и предназначен прежде всего для пользователей, у которых нет возможности получать смс-сообщения. Указывается, что такой метод повышает устойчивость системы и снижает нагрузку на операторов связи.
Функция получения одноразового кода через Max действует с конца августа и продолжает проходить тестирование.
