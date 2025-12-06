В Хабаровском крае посёлки вдоль БАМа оградят шумозащитой

Экраны также появятся на станциях Беркакит и Хани в Южной Якутии, Муртыгит, Аносовская и Олекма в Амурской области. Конструкции изготавливают из опорных стоек и акустических сэндвич-панелей высотой от 2 до 5 метров. Они эффективно поглощают и изолируют шум от проходящих поездов.