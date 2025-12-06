Ричмонд
В Хабаровском крае посёлки вдоль БАМа оградят шумозащитой

Более 30 километров экранов установят на станциях линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань.

Источник: Личный архив

В Хабаровском крае компания «Бамстроймеханизация», входящая в группу Нацпроектстрой, начнет строительство более 30 километров шумозащитных экранов на 20 станциях Байкало-Амурской магистрали (БАМ), — сообщает телеграм-канал Komsagram.

Работы ведутся в рамках проекта модернизации Восточного полигона.

По мере развития БАМа многие населенные пункты оказались в непосредственной близости к железной дороге. С ростом объёмов грузоперевозок увеличилось число проходящих поездов, и для снижения шума на участках с жилыми домами и социальными объектами устанавливают защитные экраны.

Наибольшее количество конструкций появится в Хабаровском крае: на станциях Алонка, Этыркен, Болен, Силинка, а также в транзитном парке «Д» станции Комсомольск-Сортировочный и на девяти других участках линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. Самый длинный экран, протяженностью 7 154 метра, установят на станции Хальгасо линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре.

Экраны также появятся на станциях Беркакит и Хани в Южной Якутии, Муртыгит, Аносовская и Олекма в Амурской области. Конструкции изготавливают из опорных стоек и акустических сэндвич-панелей высотой от 2 до 5 метров. Они эффективно поглощают и изолируют шум от проходящих поездов.

Такие работы повышают комфорт жителей посёлков вдоль магистрали и уменьшают негативное воздействие на жилые зоны.