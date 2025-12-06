Психолог объяснила, как подчинить прокрастинацию и заставить её работать наоборот

Психологи, такие как Адам Грант, указывают на различие между пассивной прокрастинацией (когда мы просто бездельничаем) и активной (когда мы сознательно откладываем задачу, переключаясь на другую). Второй тип может быть формой «стратегического промедления». Пока наше сознание занято другим, подсознание продолжает работать над отложенной проблемой. Знаменитый пример — Леонардо да Винчи, который создавал шедевры, годами возвращаясь к ним, позволяя идеям «дозреть». Исследования в области креативности показывают, что люди, склонные к умеренной прокрастинации, часто генерируют более оригинальные решения, потому что у них есть время на нелинейное мышление.