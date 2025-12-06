Участковый рассказал, что нагрузка на сотрудников в РФ превышает норму в 5 раз

Задержать преступника, поймать мигранта, усмирить наркомана — почти за все проблемы «на земле» отвечает участковый. При этом их работа почти всегда остается в тени. Что сами сотрудники думают о борьбе с нелегалами, почему завидуют таксистам и чего ждут от окончания СВО — об этом и многом другом «Газета.Ru» узнала у действующего участкового.
Собеседник издания работает в крупном российском городе. Рассказ участкового представлен от первого лица. По просьбе полицейского, редакция сохраняет его анонимность.
«От Джигурды до облучения лазером».
Участковым я работаю уже несколько лет. Рабочий день может выглядеть по-разному, задачи мы определяем с руководителем в начале дня. Преступника в 6 утра задержать, по запросам в суды съездить, в наркологичку человека сдать, с подростком беседу провести. Часто, пока я еду по одной задаче, мне звонят еще по трем.
Мы должны следить за условно осужденными, ранее осужденными, за теми, кто попадал в поле зрение полиции, за подростками на учете, пенсионерами, которые стали жертвами мошенников, оружейниками, психически больными, одинокими, алкоголиками. ~Вообще проще сказать, есть ли категория, за которой следить не надо.~
Помимо профилактики, мы расследуем преступления. Угрозыск забирает тяжкие составы, убийства, насилие, мошенничества, но ~все «бытовое» — кражи, легкий вред здоровью, побои, угрозы убийством, хулиганство — это к нам.~
Истории встречаются разные, хватает и дичи — кому-то Джигурда психику расстраивает, сосед не отдает долг, кого-то беспокоит, что его лазером облучают, и на все надо ответить.
Сейчас на слуху проблемы с подростками. Часто жалуются, что ребенка где-то обидели, обругали ни за что, а на деле оказывается, что это он редкостный наглец.
У детей авторитетов нет, они даже в школе с педагогами ведут себя, как хотят. На замечание сразу начинается: «Да вы знаете, кто мои родители? Да я им расскажу и вас всех накажут».
Чтобы отработать одно заявление, принять справедливое решение, может уйти минимум неделя. Сначала установи всех участников конфликта, опроси их и возможных свидетелей, запроси видео, получи медицинские документы, назначь экспертизы. Обязательно кому-то не удобно в один день, кому-то в другой, где-то экспертиза до 15 часов, и все затягивается.
Где-то проблемы удается решить, а где-то, к сожалению, нет. ~Встречаются неисправимые.~ Например, те, кто вышел из тюрьмы — некоторых заключение не исправляет, на воле они продолжают заниматься противозаконными вещами. ~За решеткой многие подсаживаются на наркотики, причем тяжелые, химию, и на воле слезть не могут.~ Ради этой отравы они и крадут, и бьют.
Есть алкоголики, которым нравится вести такой образ жизни. Говоришь с трезвым — нормальный, как будто понимает, соглашается, а пьяный — все, включает режим киборга и становится абсолютно невменяемым. Мне кажется, тут проблема в отсутствии вытрезвителей — они в какой-то мере ограждали людей от повторных ошибок, но вообще, ~пока человек не захочет меняться, никто на него не повлияет:~ ни мама, ни папа, ни муж, ни участковый. И никакие профилактические беседы с полицией не помогут, это как об стенку горох.
«Мигрант не гриб, не из-под земли растет».
Мне кажется, работа любого полицейского была бы интересной, если бы моральные нормы на службе были важнее палочной системы. У нас никто не любит разбираться, но любит быстрый результат.
~Задачи оторваны от реальности, часто одна накладывается на другую, множество операций.~ Есть, например, операция «Превентив» — за 10 дней тебе нужно выявить угрозу убийством, телесные повреждения, легкий вред здоровью. Если ты раскрыл такой случай неделю назад — уже «не считается», нужно сейчас, свежее.
Но это операции идут одна за другой, а преступления совершаются в хаотичном порядке.
После теракта в Крокусе везде началась операция «Мигрант». ~Нужно бегать по улицам, стройкам, делать обходы. Это все, конечно, хорошо, но мигрант-то не гриб, он не из-под земли растет.~
Каким-то образом в стране появляются люди с запретом на въезд. А кто его пустил, кто его легализовал? Почему претензии к участковым? Получается, я их гоняю, а вы завозите. Проблему проще и правильнее предупредить, чем бороться с последствиями.
Иногда кажется, что мы универсальные солдаты. Пожарная безопасность — участковый, нарушение торговли — участковый, поместить больного ковид в больницу — участковый. ~В локдаун нас вызывали сотрудники скорой, требуя, чтобы мы силой выводили к ним человека и принуждали ехать в больницу.~
Участковых отправляют везде: не хватает сотрудников в дежурной части — мы сидим в дежурной части, не хватает сотрудников дознания — ездим в управление. Любой концерты, детские линейки, выпускные — мы, как и все, идем в усиление, охранять. А твои стандартные рабочие задачи в это время просто копятся.
По нормам количество сотрудников на районе зависит от количества жителей, за каждым должен быть закреплен свой участок примерно на 3,5 тысяч человек. Но это только в теории.
На практике районы разрастаются, многоэтажки строятся, а сотрудников становится только меньше. ~Такого, чтобы я исполнял один, свой, участок, еще не было. Обычно это 2−3, то есть около 20 тысяч граждан, в пять раз больше нормы.~
Свою территорию я знаю практически всю — выпивающих, осужденных, хулиганов, но отработать соседский наравне со своим просто невозможно.
При этом у нас огромный штаб инспекций и проверяющих. Когда они приходят с проверкой и начинают рассказывать, где и что не так, хочется спросить: так может покажете, как правильно?
Вы день поработайте с гражданами, полазайте по стройкам, по подвалам бомжей пособирайте, алкаша оформите и штраф в 500 рублей с него взыщите, при том, что у него даже документов нет.
Но нет, они сидят в кабинете, их не интересует, в отпуске человек, на больничном, устал ли он — просто делай. И сокращения их не касаются. ~Режут всегда землю, на которой и так работать некому.~
«Все держится на энтузиазме или страхе».
Мне кажется, служба станет более привлекательной, если будут нормальные зарплаты. ~Сейчас таксист получает 200, а участковые 70−80.~ При этом нам говорят, что средняя зарплата у сотрудников полиции — 150 тысяч. Из чего она складывается, не ясно. Видимо, как в поговорке: кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем все едят голубцы.
Проблемы с жильем, сотрудники годами стоят в очереди. При этом у нас огромное количество невостребованного жилья в собственности государства — где-то жильцы умерли и квартира отошла к государству, где-то полуподвалы пустуют. Почему бы их не выделять сотрудникам? Или ввести программу наподобие военной ипотеки, льготной ипотеки для IT-шников? Понемногу ситуация с квартирами улучшается, выплаты за найм увеличили, снимать стало проще, но могло бы быть лучше.
Меня на работе во многом удерживает благодарность. Когда работаешь на земле, то общаешься с огромным количеством людей. Пришел человек, ~попросил машину осмотреть, я ему быстро сделал осмотр, а потом он мне помог вещи привезти, потому что у него есть багажник~ на крыше. Решил проблему врача, он дал визитку, и когда родственнику потребовалась операция — дал все направления и сделал операцию. Я за все заплатил, но не потратил лишние нервы и время.
Естественно, это приятно, когда люди от души хотят помочь, но все это ты получаешь, только если работаешь, а не запираешься в кабинете и отписками занимаешься. Для этого нужен понимающий начальник, а с этим везет не всем.
Если он по-человечески относится, готов брать удар на себя, а не гнаться за похвалой руководства и статистикой, то и подчиненные, и жители довольны. Но к сожалению, часто все наоборот. Сегодня любая жалоба — и тебя лишат всего и даже разбираться не будут.
Начальнику проще выкинуть рядового сотрудника, лишь бы скандал не раздувать и свое место сохранить.
Многие в таких условиях доходят до профессионального выгорания —~кого-то гнобят, тюкают, убеждают в собственной никчемности, и, конечно, возникает безразличие к проблемам других людей.~ Не хватает опытных сотрудников-наставников, которые бы отработали 10 лет, могли грамотно обучить молодых, передать свой опыт, поддержать.
Пока мотивации идти в органы у людей мало. ~Кто-то приходит после учебки, потому что боится, что его отправят на СВО, кто-то —потому что не хочет в армию~, остальные просто пытаются досидеть до пенсии. Тех, кто жаждет служить родине и общаться с людьми, я давно не встречал.
Хочется верить, что реформа уже назрела и перезрела, и все эти проблемы начнут постепенно решать, но все это может быть разве что после окончания СВО. ~Пока ситуация в стране сложная, так что грех жаловаться. Нам сразу сказали — пацаны умирают там, а мы будем умирать здесь.~ Вот все и держится на энтузиазме или страхе.