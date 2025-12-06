Участковый рассказал, что нагрузка на сотрудников в РФ превышает норму в 5 раз

Хочется верить, что реформа уже назрела и перезрела, и все эти проблемы начнут постепенно решать, но все это может быть разве что после окончания СВО. ~Пока ситуация в стране сложная, так что грех жаловаться. Нам сразу сказали — пацаны умирают там, а мы будем умирать здесь.~ Вот все и держится на энтузиазме или страхе.