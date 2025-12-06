Ядерные бомбардировщики были объявлены приоритетом ВВС США 6 декабря 1948 года

Частично это объяснялось необходимостью разведки. В 1957 году в SAC пришла комиссия с проверкой от президента, и один из ее членов, Роберт Спраг, заметил, что бомбардировщикам требуется около шести часов, чтобы подняться в воздух, — то есть, советские самолеты успели бы пересечь Северный полюс и нанести удар. Лемей на это снисходительно отмахнулся и рассказал, что над советскими авиабазами круглосуточно дежурят его разведчики: «Если я увижу, что русские скапливают свои самолеты для атаки, я вышибу из них дерьмо прежде, чем они взлетят с земли». Когда шокированный Спраг попытался заметить, что это идет вразрез с официальной политикой государства, генерал ответил: «Мне наплевать. Это моя политика, и я продолжу это делать». Проверяющий не решился доложить об этом президенту и рассказал о диалоге публике лишь спустя 20 лет.