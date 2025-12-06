В Краснодаре перекрыли дорогу к аэропорту

В Краснодаре с 6 по 20 декабря временно закрыли Фадеевский путепровод, ведущий к аэропорту. Из-за ограничений изменились привычные маршруты для машины, пешеходов и городского общественного транспорта.
«На период временного закрытия Фадеевского путепровода разработаны альтернативные подъезды и пешие маршруты к аэропорту», — сообщили в мэрии города.
Для автомобилистов организован объездной маршрут через трассу М-4 «Дон». Попасть в аэропорт можно будет только при движении со стороны ТРЦ «ОзМолл». С трассы необходимо повернуть на улицу Аэропортовскую и по ней проехать мимо автосалонов до терминалов аэропорта. Выезд из воздушной гавани также будет осуществляться через улицу Аэропортовскую.
Для пешеходов доступны два альтернативных маршрута. Первый — через надземный переход над трассой М-4 «Дон» на улице имени Евдокии Бершанской. Второй — через надземный переход на улице имени Крупской, где в районе Обелиска Победы находится пешеходная эстакада, ведущая к улице Аэропортовской, а затем к терминалам аэропорта.
Для пассажиров общественного транспортаизменится схема движения троллейбусов, курсирующих к аэропорту. Троллейбус продолжит движение до улицы Уральской, выполнит разворот и снова вернётся на М-4 «Дон». Далее проследует через улицу имени Евдокии Бершанской и улицу 1-го Мая до улицы имени Фадеева, вернувшись на свою обычную схему движения.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои поездки и учитывать временные изменения в движении.