В мэрии Кургана хотят сделать удобными маршруты автобусов в Заозерном районе

В Кургане планируется мониторинг автобусных маршрутов.
В Заозерном районе Кургана планируется исследовать автобусные маршруты, чтобы выяснить насколько они удобны для жителей. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на жалобу горожан, которые критиковали изменение движения автобуса № 54.
«Будет проведен мониторинг работы автобусных маршрутов. По результатам которого планируется рассмотреть целесообразность внесения изменений в путь следования автобусов», — сообщается на сайте «Обратись».
Ранее сообщалось, что в Кургане маршрут № 28 больше не заезжает в Чистое поле и следует сразу в 1-й микрорайон по проспекту Голикова. А маршрут № 56 добавил новые остановки: после 2-го микрорайона автобус поворачивает на улицу Фарафонова и проезжает мимо школы № 26, поликлиники № 1, Ледового дворца, медицинского колледжа и улицы Алексеева. Маршрут № 54 был продлен до Чистого поля: теперь он проходит через 16-й микрорайон, следует по новому участку улицы Фарафонова, а затем — по улицам Мальцева, Голикова, Илизарова и Родькина.