С 1 января 2026 года в России появятся более 60 новых дорожных знаков

Новая система знаков ориентирована на современные виды транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, а также на безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.
Среди нововведений — дополнительные пиктограммы для знака «Платная парковка» (например, «оплата через приложение» или SMS), которые будут считаться отдельными графическими символами. Изменения затронут как самостоятельные знаки, так и таблички дополнительной информации, применяемые совместно с основными указателями.
А с 1 декабря в России изменился порядок расчёта утильсбора для ввозимых машин: теперь он учитывает не только объём, но и мощность двигателя. Льготные условия сохраняются для частных лиц при импорте авто до 160 л. с. и электромобилей до 80 л. с.
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.