С 1 января 2026 года в России появятся более 60 новых дорожных знаков

А с 1 декабря в России изменился порядок расчёта утильсбора для ввозимых машин: теперь он учитывает не только объём, но и мощность двигателя. Льготные условия сохраняются для частных лиц при импорте авто до 160 л. с. и электромобилей до 80 л. с.