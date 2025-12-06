Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 января 2026 года в России появятся более 60 новых дорожных знаков

С 1 января 2026 года на дорогах России появятся более 60 новых дорожных знаков и табличек, соответствующих обновлённому ГОСТ Р 52290−2024. Как сообщила РИА «Новости» юрист Елена Браун, многие из этих знаков уже прошли апробацию в Москве, а с нового года станут обязательными для применения по всей стране.

Новая система знаков ориентирована на современные виды транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, а также на безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.

Среди нововведений — дополнительные пиктограммы для знака «Платная парковка» (например, «оплата через приложение» или SMS), которые будут считаться отдельными графическими символами. Изменения затронут как самостоятельные знаки, так и таблички дополнительной информации, применяемые совместно с основными указателями.

А с 1 декабря в России изменился порядок расчёта утильсбора для ввозимых машин: теперь он учитывает не только объём, но и мощность двигателя. Льготные условия сохраняются для частных лиц при импорте авто до 160 л. с. и электромобилей до 80 л. с.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.