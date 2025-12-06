Россиянам рассказали, когда работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату

По ее словам, для бизнеса это является способом поощрения сотрудников, достигших годовых целей, а также средством повышения лояльности коллектива в период сезонной нагрузки и подведения итогов. Выплата, как правило, производится в конце декабря или в январе после утверждения годовых результатов.