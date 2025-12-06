Над Ленинградской областью сбито несколько БПЛА

Срочная новость.
В районе Киришей средствами ПВО было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов.
Режим воздушной тревоги в регионе продолжает действовать. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
