Человека с паспортом, который аферисты показали Долиной, не существует

Человека с паспортными данными, которые мошенники показали народной артистке России Ларисе Долиной, не существует в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Долина впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг своей квартиры в эфире программы «Пусть говорят» в пятницу. В передаче была показана фотография паспорта мужчины, представленного как сотрудник Росфинмониторинга Андрей Лукин.
Однако, как удалось выяснить журналистам РИА Новости, гражданин Андрей Олегович Лукин, родившийся 6 ноября 1989 года в Москве, отсутствует в базе данных среди граждан РФ.
В ходе эфира Долина также сообщила, что приняла решение вернуть Лурье деньги за приобретенную у нее квартиру в полном объеме.
Напомним, после того как Хамовнический районный суд Москвы в марте восстановил право собственности Долиной на квартиру, приобретшая жилье Лурье фактически осталась без имущества и без уплаченных денег. Это решение признали законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.
Пока продолжались судебные разбирательства, ФНС выставила Лурье налоговое уведомление, поскольку она числится титульным собственником квартиры. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.
История получила широкую огласку летом прошлого года, когда Долина заявила, что стала жертвой мошенников, убедивших ее продать квартиру в центре Москвы.