Человека с паспортом, который аферисты показали Долиной, не существует

Напомним, после того как Хамовнический районный суд Москвы в марте восстановил право собственности Долиной на квартиру, приобретшая жилье Лурье фактически осталась без имущества и без уплаченных денег. Это решение признали законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.