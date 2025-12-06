У туристов из ХМАО стали популярны на Новый год туры в запретный город Китая

Повышение интереса к путешествиям в Китай зимой связывают с отменой виз на материковую часть страны. Но как и раньше югорчанам приходится добираться туда с пересадками. Чаще летают через Екатеринбург или Москву. На Новый год недельная поездка в страну может стоить около 170−190 тысяч рублей на двоих.