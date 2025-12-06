Российский фрегат «Маршал Шапошников» зашел в Красное море

Отряд кораблей РФ, в составе которого есть фрегат «Маршал Шапошников», зашел в Красное море, пишет РИА Новости.
«Фрегат “Маршал Шапошников” в сопровождении танкера “Борис Бутома” преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море», — сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Отмечается, что перед этим экипажи отряда кораблей прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивостока 1 октября в дальний поход ради выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в стратегически значимых районах Мирового океана.
Ранее сообщалось, что военные корабли России и Китая зашли в порт в Петропавловске-Камчатском. Это произошло в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.