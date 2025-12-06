Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 6 декабря 2025: В Молдове резко холодает до минус 1 градуса — надолго ли, что говорят синоптики; почему Молдову не примут в ЕС без Приднестровья; накануне праздников

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 6 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 6 декабря 2025:

1. Без шапки из дома не выйдешь, на отоплении не сэкономишь: В Молдове резко холодает до минус 1 градуса — надолго ли, что говорят синоптики.

2. Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.

3. Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.

4. Третьи сутки в Кишиневе ищут девушку, которая ушла из дома и не вернулась: Родственники и полиция просят помощи.

5. Перетрудились, бедолаги: Пока в Молдове задерживают социальные выплаты, а бюджетники до сих пор не получили зарплаты, депутатам парламента уже успели начислить премии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

