Топ-5 главных новостей в Молдове 6 декабря 2025: В Молдове резко холодает до минус 1 градуса — надолго ли, что говорят синоптики; почему Молдову не примут в ЕС без Приднестровья; накануне праздников

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 6 декабря 2025:
1. Без шапки из дома не выйдешь, на отоплении не сэкономишь: В Молдове резко холодает до минус 1 градуса — надолго ли, что говорят синоптики.
2. Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.
3. Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
4. Третьи сутки в Кишиневе ищут девушку, которая ушла из дома и не вернулась: Родственники и полиция просят помощи.
5. Перетрудились, бедолаги: Пока в Молдове задерживают социальные выплаты, а бюджетники до сих пор не получили зарплаты, депутатам парламента уже успели начислить премии.
