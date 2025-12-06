Протеже влиятельного мецената обошла по щедрости всех свердловских миллиардеров

В конце ноября Лея Гарифуллина в составе сборной России одержала победу на командном чемпионате мира среди женщин в Линаресе. За весь турнир российские спортсменки не проиграли ни матча. Она стала первой жительницей Екатеринбурга с титулом чемпиона мира. Гарифуллиной помогает основатель и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Она является воспитанницей Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова. Текущий год стал самым результативным в карьере Гарифуллиной.